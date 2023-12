Il tema ambientale è sempre vivo nella popolazione dopo il grande incendio del 2021 che ha devastato i boschi e le campagne del Montiferru. Per non dimenticare la grande tragedia ambientale domani, domenica 10 dicembre, a Santu Lussurgiu, uno dei paesi più colpiti dal rogo, si terrà il “Laboratorio esperienziale per bambini di movimento e incontro con la natura”.

Un incontro con le future generazioni, che un domani dovranno preservare e difendere la natura, per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente.

Funtana Longa (foto Pintus)

Il programma: alle 10 presso Funtana Longa, dove nasce l’omonima sorgente, si svolgerà l’attività per bambini “Contatto con la natura tramite il gioco”, in collaborazione con il gruppo Scout Agesci di Iglesias 2. Alle 11.30 i bambini si cimenteranno con la messa a dimora degli alberi. Un’ora dopo le premiazioni, poi chiusura della giornata naturalistica.

L’incontro è organizzato dal Comune di Santu Lussurgiu con Sardegna Foreste e il gruppo Scout Agesci di Iglesias 2.

