Primo maggio all’insegna dell’aggregazione ad Abbasanta. Sono due gli eventi in programma per questa giornata. Al parco di Sant’Agostino si rinnova l’appuntamento organizzato ormai da qualche anno. La Leva del 1986 e la Consulta giovani propongono escursioni a cavallo a cura dell’Associazione ippica abbasantese (iscrizioni al costo di 20 euro pranzo compreso). Prevista poi al parco una serata musicale, ci sarà anche un punto ristoro. Dalle 15 alle 20 Moscow Dj, alle 17,30 Gruppo folk Poesias e Gianmichele Lai. La Pro loco e l’associazione archeologica propongono invece la passeggiata ecologica. Si parte alle 8,30 dalla sede della Pro loco, poi con i propri mezzi ci si sposterà verso la strada per “Corrigas”, dove si trova la Madonnina. Lasciate le auto, a piedi si prosegue per “S’enale mannu”. Quindi sosta pranzo al parco di Sant’Agostino dove è in programma l’altra manifestazione.

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