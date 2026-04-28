Cambio tra i banchi della maggioranza in Consiglio comunale: fa il suo ingresso Giovanna Bonaglini, chiamata a subentrare a Paolo Angioi dopo la sua nomina ad assessore all’Urbanistica. Un passaggio che ridisegna gli equilibri dell’Aula senza scossoni, ma con un segnale politico che va oltre la semplice sostituzione.

Per Bonaglini si tratta di un ritorno nell’assemblea civica: all’inizio della consiliatura aveva infatti ricoperto il ruolo di assessora ai Servizi sociali, maturando un’esperienza diretta nell’azione amministrativa. Seconda dei non eletti nelle fila dell’Udc, prende ora posto tra i consiglieri portando con sé un profilo già inserito nelle dinamiche della coalizione.

Nel suo breve intervento di insediamento ha ringraziato per la fiducia accordata e ha chiarito subito la propria collocazione politica: «Resterò nell’Udc, ma con adesione tecnica a Sardegna al Centro 20Venti».

Un passaggio non secondario, che fotografa i movimenti interni alla maggioranza e lascia intravedere possibili sviluppi negli assetti politici locali.

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