Smottamenti in territorio di Santu Lussurgiu a causa del forte maltempo. Le abbondanti piogge hanno provocato stamattina presto una frana di massi e terra che si è riversata lungo la strada provinciale 15, in località Paloghianu in prossimità delle cascate de sos Molinos, per fortuna in quel momento non circolava nessun veicolo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta sono intervenuti poco dopo le 10, mettendo in sicurezza l'area e ripristinando la circolazione stradale che era stata ridotta temporaneamente a una solo corsia, proprio per i lavori di sgombero dei detriti e di pulizia della carreggiata. L'incessante pioggia del fine settimana ha reso instabile il terreno dell'uliveto sovrastante la provinciale, con la terra sono ruzzolati lungo la provinciale anche diversi massi del muro a secco di delimitazione del fondo agricolo.

Altro smottamento nel rione sa Niera in una zona scoscesa del paese: diversi massi sono franati lungo la strada comunale, senza arrecare danni a persone e cose. La Protezione Civile della sezione locale lussurgese, costantemente impegnata per monitorare il territorio, è intervenuta in località Matta Fresaghe per mettere in sicurezza l'area da eventuali allagamenti del torrente omonimo.

