Un motociclista è rimasto ferito dopo essere uscito di strada mentre era in sella alla sua due ruote lungo la Provinciale 20, in direzione Macomer, in territorio di Santu Lussurgiu.

A lanciare l’allarme è stata la moglie che era su un’altra moto e che ha visto il marito finire in cunetta.

Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco di Oristano e gli operatori del 118, che hanno provveduto a soccorrere l’uomo, che è stato poi trasportato in ospedale.

