Ancora un record per il venerando nonnino lussurgese Antonio Maria Bassallu che ieri, lunedì 20 novembre, ha festeggiato 102 anni. Un traguardo da guinness dei primati per tutto il Montiferru, terra di centenari: tziu Antoni ha superato agevolmente il secolo di vita grazie a una sana alimentazione e a quel miracoloso elisir di lunga vita custodito nel DNA. Un instancabile lavoratore, per tanti anni con la schiena curva lavorando i campi, curando con passione uliveti, vigne e frutteti.

Lavoro e dolori, per la perdita prematura della moglie Speranza e del figlio Luigi, ma anche la gioia di potersi godere ancora l'altro figlio Sebastiano e di aver raggiunto il record delle 102 primavere.

La celebrazione ieri nel centro anziani con l'amorevole affetto e cura degli operatori sanitari della Cooperativa Che Frades, che gestisce la struttura lussurgese. Tutta la comunità si è stretta a tziu Antoni Maria augurandogli ancora lunga vita.

© Riproduzione riservata