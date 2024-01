Ancora tiene banco in consiglio comunale il degrado della strada comunale nelle campagne lussurgesi, che dalla località Banzos porta a Frocchiddas, intersecando la strada provinciale 15 in direzione di Abbasanta.

Da troppi anni versa in condizioni di deterioramento e incuria, pavimentazione sconnessa, buche profonde e pericolosi avvallamenti e allagamenti, eppure è una strada rurale trafficata ogni giorno da molti allevatori zootecnici e agricoltori che hanno le aziende nelle vicinanze.

Il gruppo consiliare di opposizione “Futuro e Tradizione”, guidato da Giovanni Matta, incalza per l’ennesima volta il sindaco: «Vorremmo conoscere lo stato dell’arte del progetto di riqualificazione della strada, il cui finanziamento di 93mila euro è stato già deliberato in consiglio comunale nel 2022. Quindi conoscere i programmi dell’amministrazione per questa fondamentale arteria, necessaria per lo svolgimento della attività agricole di numerosi imprenditori agricoli lussurgesi », sottolinea Matta.

Replica il sindaco Diego Loi: «Stiamo cercando le risorse per integrare quelle già disponibili, per garantire un intervento compiuto. Se in questo periodo non dovessimo riuscire a integrare, faremo i tratti più urgenti, in attesa di una sistemazione complessiva».

© Riproduzione riservata