Il Comune di Santa Giusta promuove un corso di ginnastica dolce per le persone over-65. L’obiettivo è quello di contribuire alla salute e alla longevità degli anziani del paese. Le lezioni si terranno fino al 15 giugno nella palestra comunale, per poi riprendere il primo ottobre. Gli interessati all’iniziativa devono presentare la domanda entro il 28 febbraio, compilando il modulo reperibile all’ufficio del servizio sociale.

L'istanza dovrà essere presentata preferibilmente per via telematica tramite mail all'indirizzo info@comune.santagiusta.or.it o tramite Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it. Solo in caso di indisponibilità di questi due strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo dell’ente negli orari di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11 alle 13 e mercoledì dalle 16 alle 18.

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare l’Ufficio del Servizio Sociale.

