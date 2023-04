Qualche mattone è stato messo, tante altre opere che dovevano essere già inaugurate però sono ancora ferme al palo.

A Santa Giusta i finanziamenti arrivati anni fa dalla Regione nell’ambito della Programmazione territoriale ancora non hanno dato buoni frutti. Pochi giorni fa sono partiti i lavori per la ristrutturazione della peschiera di Pesaria, un’opera importante per i 40 pescatori che gestiscono la laguna. Per molti altri interventi invece il Comune lagunare è in attesa di varie autorizzazioni. Per altre invece sono finiti i soldi a disposizione.

Un esempio è la Città dei Bambini, uno spazio dove le strade sono a misura di bambino realizzato grazie a 350 mila euro a Cuccuru e Portu: c’è la segnaletica a terra, i cartelli stradali ma manca però tutto il resto come le mini auto elettriche e tutto ciò che serve per arredare la sala dove educatori esperti insegneranno ai bambini le regole da utilizzare in strada.

«Per terminare il parco mancano i fondi - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Erbì - Quelli che la regione ha stanziato non sono bastati. Appena riusciremo a recuperarne altri potrà essere fruibile».

Non sono partiti nemmeno i lavori per sistemare il reticolo stradale dove sono presenti orti urbani, in località Pattixeddas. Non è ancora andato in porto il Parco del Romanico. «A breve verranno affidati tutti i lavori - spiega l’assessore - Purtroppo il personale impiegato in Comune per portare avanti tutte le pratiche è ridotto all’osso. Ci sono poi i tempi per ottenere varie autorizzazioni».

© Riproduzione riservata