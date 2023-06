Un nuovo prodotto, ma anche un nuovo fatturato. A Santa Giusta da due settimane i pescatori del Consorzio pesca che gestiscono la laguna hanno iniziato la raccolta e la vendita delle vongole. Questo dopo che per la prima volta nella storia le acque analizzate dall’Istituto Zooprofilattico sono risultate idonee per pescare e mettere in commercio le vongole.

«Per noi è iniziata una nuova era - ha detto il presidente del Consorzio Emanuele Cossu - Vogliamo crescere e aumentare il fatturato. Abbiamo tanti progetti in programma».

Ogni mattina sono al lavoro circa dieci pescatori. Ogni giorno vengono raccolte in media settanta chili di vongole veraci.

«Poi tutto il prodotto viene consegnato ai grossisti, visto che ancora noi non abbiamo uno stabulario - spiega Cossu - Le arselle vengono distribuite un po in tutta l’Isola, sia nelle pescherie ma anche nei supermercati. E il fatturato inizia a cambiare. Sapere che anche i nostri molluschi sono in commercio per noi è stato di qualità, è un modo per farci conoscere ancora meglio».

Le acque a Santa Giusta vengono analizzate di continuo: «I parametri sono sempre idonei - ha detto Cossu - Speriamo bene. Nei prossimi mesi contiamo di pescare molto di più. In estate l'acqua spesso è torbida, altrimenti i chili di vongole sarebbero molti di più».

I pescatori hanno grandi progetti: «Ci piacerebbe creare un nostro marchio - continua il presidente del Consorzio - A breve saremo al lavoro anche per iniziare questo percorso. Come faremo di tutto per inaugurare entro l’anno la nostra pescheria a ridosso dello stagno».

Un nuovo servizio per il paese: attualmente infatti l’unica pescheria presente a Santa Giusta si trova all'interno del centro commerciale che si trova all’ingresso del paese.

