Nemmeno il tempo di installarli e attivarli che sono già da aggiustare. Raid vandalico questa mattina nella borgata marina di Sa Mesa Longa, nel territorio di San Vero Milis. Qualcuno ha distrutto tre parcometri installati dalla Sis, la ditta che ha vinto l’appalto per la gestione della sosta a pagamento per conto del Comume. Il servizio entrava in funzione proprio oggi, in ritardo rispetto agli altri anni.

La strumentazione era in funzione dalle sei del mattino, ancora nessuno aveva infilato le monete. Tre su sei presenti sono stati distrutti. Molto probabilmente, per colpire il vetro che si utilizza per il pagamento, è stata utilizzata una pietra.

Ad accorgersene è stato un tecnico dell’azienda alle otto del mattino, durante il primo sopralluogo delò giorno. Immediatamente sono stati informati dell’accaduto i carabinieri della stazione di San Vero Milis.

Ora la Sis in poche ore ripristinerà i tre parcometri. Per la ditta un danno non indifferente.

“Che tristezza, che amarezza - commenta Paola Bellu, responsabile del servizio per la Sis - Stiamo offrendo un servizio importante per avere ordine decoro in tutte le borgate. Grazie alla sosta a pagamento l'azienda ha potuto assumere tantissimi giovani. Tutto questo non è giusto, non sono atti civili".

© Riproduzione riservata