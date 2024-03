Si sentono soli, ma anche presi in giro. Gli amministratori del Comune di Santa Giusta non contano le volte che hanno chiesto alla Provincia di intervenire per sistemare le strade che ricadono nel territorio lagunare. Non sanno più come fare per far capire che tre tratti sono diventati pericolosissimi per la circolazione stradale. Le buche sono ormai voragini sulla 97, sulla 49 ma anche sulla 53.

La prima è la strada tra il bivio di Santa Giusta e il porto industriale di Oristano. La seconda è quella che porta ad Arborea, la terza è il tratto verso Palmas Arborea. Strade dove i disagi sono tantissimi e da dove giornalmente arrivano le lamentele. Il Comune ha chiesto alla provincia più volte di intervenire, sia verbalmente ma anche attraverso richieste scritte.

L’assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Erbì alza la voce: «Sulla strada 97 sono usurati anche i giunti del ponte. Una situazione di degrado importante e rischiosa. Non bisogna dimenticare che in quella strada ogni giorno transitano tanti mezzi commerciali. Passa ad esempio tutto il comparto che va verso Arborea e viceversa. Ma anche tutti i camion che si dirigono verso lo svincolo sulla 131 o quello per il porto industriale. Non vogliamo più risposte, vogliamo vedere gli operai al lavoro. La situazione sta diventando insostenibile. Il rischio che qualcuno si faccia male è dietro l’angolo».

E ancora: «Anche poche settimane fa - va avanti l’assessore - il commissario straordinario della provincia, dopo la mia ennesima denuncia, ha promesso un intervento, mi ha contattato lui telefonicamente. Ma qua a Santa Giusta non si è visto nessuno. In altre zone dell’Oristanese però sì. Come mai? Siamo in balia degli eventi, siamo abbandonati a noi stessi».

