Messe, processioni e tanta musica. Domenica 5 maggio a Santa Giusta iniziano i festeggiamenti per omaggiare la patrona del paese. Si comincia la mattina alle 11 con la tradizionale sfilata dei carri che trasportano la legna raccolta insieme al personale dell’agenzia Forestas nei giorni scorsi e che servirà per accendere il fuoco il prossimo 13 maggio.

Uomini, donne e bambini sopra i carri percorreranno tutti assieme via Garau, via Manzoni fino ad arrivare a su Pontixeddu, per poi rigirare in direzione via Giovanni XXIII. La legna sarà accatastata vicino al comune. Il paese per l’occasione sarà addobbato a festa con l’alloro. Qualche giorno di pausa e sarà festa di nuovo il 13 maggio con l’accensione del grande falò, uno dei momenti più attesi e sentiti delle celebrazioni. Il 14 invece il calendario è ricco di eventi, sia religiosi che civili. Le messe saranno cinque: una alle sette, un’altra alle otto e poi alle 9. Alle 10 invece è prevista la processione. Poi un’altra messa alle 11. Alle 14 l’uscita delle palme per le vie del paese, alle 18 un’altra celebrazione.

La sera del 13 maggio, dopo l'accensione del fuoco in programma alle 21.30, musica per tutti. Il 14 invece salirà sul palco Anna Tatangelo. La sua presenza sul palco sarà anticipata da Andrea Urru, il giovane cantante che ha preso parte al programma Io Canto Generation. A mezzanotte musica da discoteca con il dj Sandro Azzena. Festa anche il 15 maggio. In programma due messe, una alle dieci e una alle 18. La sera invece animazione per i bambini, musica e spettacolo pirotecnico.

© Riproduzione riservata