A bordo della sua auto, un uomo è finito in acqua. L’emergenza è scattata nella notte a Santa Giusta, zona industriale.

La macchina, che viaggiava in direzione di Oristano, intorno alle 2 è precipitata nel tratto che collega lo stagno al mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano che, attraverso un gommone fluviale, hanno recuperato il conducente affidandolo poi al personale sanitario.

Il recupero della macchina (foto vigili del fuoco)

Per l’intervento è arrivato inoltre il nucleo sommozzatori di Cagliari per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo che, con l’autogru, è stato ripescato e messo su strada. Presenti, inoltre, le forze dell’ordine per tutti i rilievi.

L'intervento (foto vigili del fuoco)

Da definire le cause dell’incidente.

