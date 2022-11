Saranno vestiti di rosso, con al polso un braccialetto bianco. Per dire “no” alla violenza sulle donne domani scenderanno in campo anche gli uomini. Un gesto di solidarietà il loro, ben consapevoli che troppi uomini abusano della figura femminile anche nei peggiori dei modi. Succede a Santa Giusta.

L’evento è promosso dal “Gruppo spontaneo donna di Santa Giusta" in collaborazione con il Comune lagunare guidato dal sindaco Andrea Casu. L’appuntamento è alle 16,30 davanti al palazzo municipale dove verrà depositato un mazzo di fiori in memoria di tutte le donne vittime di violenza. Sia fisica che psicologica. Poi un corteo di uomini darà vita a un flash mob: è il loro “no” alla violenza di genere. Il Comune invita tutti i cittadini a partecipare all'evento, un modo per sensibilizzare tutta la cittadinanza sul tema sempre attuale.

Del resto la violenza sulle donne continua senza sosta. E il copione è sempre lo stesso: la donna in cerca di autonomia e indipendenza che paga le proprie scelte con violenze di vario genere. Spesso con la vita. Dopo il flash mob è previsto un incontro nell’aula consiliare con gli amministratori. Prenderà la parola soprattutto l’assessora alla cultura Elena Cossu. Parteciperanno all’evento anche i carabinieri della stazione locale, sempre in prima linea quando anche a Santa Giusta si verificano episodi di violenza contro le donne. Sarà presente inoltre il grugno scout Agesci Oristano 1 e la Comunità Capi.

