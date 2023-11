Sarà una sorta di centro di smistamento del pesce. Quello che serve ai pescatori per lavare il prodotto prima di consegnarlo ai grossisti che poi si dirigono nelle pescherie della provincia e non solo. C’è un’altra bella notizia per i pescatori di Santa Giusta che gestiscono la laguna per conto della Regione.

Tra pochi giorni non solo inizieranno a lavorare nelle nuova peschiera grazie ai lavori di ristrutturazione terminati da poche settimane, ma tra non molto cambierà aspetto anche il caseggiato presente sempre a Pesaria. Si tratta di un immobile vecchio e fatiscente che grazie ai 200 mila euro finanziati dalla Regione diventerà il luogo dove i pescatori potranno smistare il pesce appena pescato. Passaggio fondamentale prima della consegna di ciò offre lo stagno ai grossisti: muggini, orate, spigole, sogliole e anguille.

Il finanziamento è arrivato in seguito alla richiesta del Comune di Santa Giusta. «Nel caseggiato, grande circa 150 metri quadri, i pescatori potranno prima lavare il pesce per poi smistarlo e a seconda delle richieste sistemarlo nelle apposite cassette - spiega il presidente del Consorzio pesca Emanuele Cossu - Anche questo intervento era atteso da tempo. La struttura è in disuso da tanti anni per le condizioni di degrado». «Si tratta di un altro importante passo avanti per il settore pesca», dice invece l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Santa Giusta Pier Paolo Erbì.

