La speranza è di non usarlo mai. Per la prima volta il Comune installerà un defibrillatore pubblico, per garantirne l'utilizzo in caso di necessità. A donarlo, insieme a un secondo defibrillatore portatile, è stato il Comitato dei festeggiamenti in onore a Santa Severa 2024 – Leva 1974.

La giunta ha recentemente approvato la donazione con una delibera specifica.

«Finalmente anche i comitati hanno capito l'importanza di agire per il bene della comunità - spiega il vice sindaco Pierpaolo Erbì -. Questo è un grande passo avanti. Il defibrillatore sarà collocato vicino al Comune, un secondo strumento mobile invece, sarà utilizzato durante gli eventi sportivi o al mare. Ringraziamo il Comitato che ha dimostrato attenzione per i cittadini».

Il Comitato è guidato dalla presidente Barbara Ferrau: «Il paese era sprovvisto di questo strumento nonostante il grande bisogno - spiega - ecco perché abbiamo deciso di acquistarlo. Tutto questo è merito del paese che ha partecipato all'organizzazione della festa. Il defibrillatore mobile verrà utilizzato anche nelle scuole».

Mentre il Comune si occuperà anche di organizzare dei corsi di primo soccorso per formare persone capaci di utilizzare lo strumento salvavita.

© Riproduzione riservata