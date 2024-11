Basta pericoli in piazza Othoca: le tettoie che per diversi anni hanno occupato buona parte dell'area utilizzata principalmente per le feste organizzate dal Comune di Santa Giusta e dalle varie associazioni, non ci sono più. La zona ora è totalmente libera. Il Comune ha rimosso infatti le strutture che da troppo tempo rischiavano di cadere a terra.

A far scattare l'allarme, più di un anno fa, era stato un distacco importante di una porzione dell'intonaco, nella parte sottostante la tettoia laterale. A quel punto il Comune, dopo l'immediato sopralluogo, aveva constatato che l'intera struttura presentava evidenti lesioni dovute alla mancanza di impermeabilizzazione della copertura e dei canali di gronda. Il Comune aveva quindi emanato un'ordinanza che vietava di transitare sotto le tettoie.

Diverse settimane fa, invece, sono iniziati i lavori per eliminarle del tutto. Dopo il parere positivo ricevuto dalla Soprintendenza, necessario perché la struttura si trova a pochi metri dallo stagno, è intervenuta una ditta specializzata per rimuovere la struttura che da tempo non veniva manutenzionata.

L'intervento era necessario per evitare danni alle persone visto che si tratta di una piazza aperta al pubblico molto frequentata a tutte le ore. Totale dell'investimento 44mila euro. Risorse che provengono dal bilancio comunale.

