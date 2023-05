Otto lotti in tutto che se verranno venduti frutteranno alle casse del Comune di Santa Giusta poco meno di 400mila euro.

Durante l’ultimo Consiglio comunale l’assemblea guidata dal primo cittadino Andrea Casu ha approvato l’alienazione di diverse terre di proprietà del Comune. Si trovano sia nella periferia del paese, sia nel centro storico, non lontano dal palazzo comunale. Ma non solo. Il Consiglio ha stabilito anche che i proventi dalla vendita saranno destinati a due interventi specifici: parte dovranno essere utilizzati per la realizzazione di infrastrutture stradali, altri invece per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti.

Gli interessati all’acquisto dei lotti di terra potranno avere tutte le informazioni rivolgendosi agli uffici comunali.

© Riproduzione riservata