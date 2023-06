C’è il primo ok “verbale” da parte del Demanio marittimo. Ora dunque il Comune di Santa Giusta ufficializzerà la richiesta tramite la Capitaneria di porto di Oristano, come previsto dal codice della navigazione. L’amministrazione comunale presto avrà in concessione i tre caseggiati presenti nella borgata marina di Sassu di proprietà del Demanio marittimo, strutture realizzate negli anni ‘60 per i pescatori locali e ora in stato di abbandono e degrado. Non di certo un bel vedere.

Grazie al Comune però cambieranno veste: una volta trovate le risorse verrà realizzato un lido comunale per i disabili.

«Dal demanio, dopo vari sopralluoghi, abbiamo avuto la prima risposta positiva, ecco perché ora attiveremo tutto l’iter per il trasferimento di proprietà degli edifici - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì - Gli uffici contemporaneamente inizieranno a mettere nero su bianco il progetto in modo da poter partecipare quanto prima a un bando sul turismo accessibile. Si tratta di strutture con un potenziale enorme per tutto il territorio, da sfruttare urgentemente. Nella nostra provincia non esiste uno spazio esclusivamente per i disabili».

