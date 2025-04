La missione ora è un'altra: far nascere un comitato. L'idea è di chi domenica scorsa ha organizzato l'iniziativa dal titolo "In cammino con Mary (Mariliana)" , giunta alla terza edizione: una passeggiata partendo da Santa Giusta fino ad arrivare alla statua della regina di Monte Arci, per sensibilizzare sulla salute mentale.

Un luogo caro a Mariliana Piras, per tutti Mary, scomparsa qualche anno fa. La famiglia della donna, che ha organizzato l'evento al quale hanno partecipato circa cento persone, ora è al lavoro per formare un comitato.

«Con l'obiettivo di aiutare chi ha bisogno - spiega Giusy Piras, la sorella di Mariliana - Ci piacerebbe far diventare questo evento molto più importante, ancora più partecipato. Ci piacerebbe farci conoscere in tutta l'Isola. Sarà nostra cura individuare ora una struttura che si occupa di salute mentale per capire di cosa ha bisogno. Questa volta, dietro un contributo, abbiamo realizzato delle magliette solidali, dal prossimo anno vogliamo essere invece un aiuto concreto per chi si occupa di persone con problemi mentali».

