Elegantissima, vestita di nero, questa mattina teneva con orgoglio il suo mazzo di fiori donato dagli amministratori comunali. Santa Giusta ha una nuova centenaria, la terza: è la nonnina Vincenzina Contu. Ha spento cento candeline circondata dagli amici e dai parenti. Per l’occasione era presente anche il maresciallo della stazione locale dei carabinieri Michele Manca.

«Mia mamma è una donna in gamba - racconta con orgoglio il figlio Francesco Diana, il più piccolo di quattro fratelli - Sta bene, è autosufficiente. Cucina tutti i giorni, apparecchia e lava i piatti. Ama stare ai fornelli per preparare cibi succulenti, per gli altri però, lei ama mangiare sano e leggero».

Vicenziona Contu, vedova dal 1986, originaria di Sant'Antioco ma residente da sempre a Santa Giusta, è conosciuta nel paese lagunare per i tanti materassi che negli anni ha realizzato. «Sia in crine sia in lana - racconta ancora suo figlio Francesco - Quando ero piccolo mi portava in tantissime case del paese. Era una bravissima artista, oltre che un'ottima madre». Gli amministratori questa mattina, a sorpresa, si sono recati a casa della centenaria per darle anche un targa ricordo con su scritto gli auguri da parte del Comune di Santa Giusta.

© Riproduzione riservata