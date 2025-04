I mattoni crudi della facciata si sono sbriciolati sotto la pioggia battente di mercoledì notte. In pochi istanti una vecchia casa, disabitata da tempo, è crollata in via Garibaldi, proprio di fronte al Municipio di Santa Giusta. Adesso l’area è stata messa in sicurezza e transennata dai vigili del fuoco in attesa che i proprietari intervengano per una manutenzione più importante.

Il crollo è avvenuto nel cuore della notte di mercoledì, proprio mentre tutto l’Oristanese era colpito dal maltempo. Intorno alle 3.30 si è verificato il cedimento della vecchia abitazione: subito sono stati allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti per rimuovere le altri parti pericolanti e mettere in sicurezza la zona. Adesso l’edificio è delimitato da transenne e dai nastri biancorossi.

«È uno stabile molto datato – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì – i mattoni crudi hanno ceduto forse anche a causa della forte pioggia». Adesso si attende la relazione dei vigili del fuoco, poi si potrà valutare se l’edificio deve essere demolito completamente oppure se può essere recuperato. Nel centro di Santa Giusta sono numerose le case in “ladiri” disabitate e a rischio cedimento. «Dobbiamo accelerare la procedura per avere il Piano particolareggiato centro storico – aggiunge il vicesindaco – poi si potrà intervenire in base a regole e norme certe».

