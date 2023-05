Buone notizie per mille cittadini di Santa Giusta. È operativa da oggi, martedì 23 maggio, la dottoressa Marta Frongia, medico di famiglia con incarico annuale (o comunque in carica fino alla nomina del medico titolare).

La dottoressa Frongia aprirà l’ambulatorio nella sede di via Pauli Mattore, nella zona Pip del paese, il lunedì e il giovedì, dalle 16 alle 18 e il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 10 alle 12.

«Finalmente - commenta il vice sindaco di Santa Giusta Pierpaolo Erbì che stamattina ha accolto la dottoressa nel suo ambulatorio assieme al sindaco Andrea Casu - dopo tante sollecitazioni da parte nostra alla Asl per mille pazienti l'incubo è finito. In tantissimi, in assenza del medico di base, per diverso tempo si sono rivolti al pronto soccorso o alla guardia medica. Siamo felici che la dottoressa in servizio sia oltretutto originaria di Santa Giusta».

La Asl di Oristano fa sapere che i primi mille cittadini iscritti in ordine cronologico con la dottoressa Adele Oppo, andata in pensione a maggio, che non abbiano ancora effettuato la scelta di un nuovo medico, saranno trasferiti automaticamente dal sistema informatico con il nuovo medico operante a Santa Giusta, mentre i circa cento restanti ex assistiti della dottoressa Oppo – che non possono essere presi in carico dalla dottoressa Frongia in quanto frequentante il corso di specializzazione in medicina generale e quindi con un tetto massimo di mille pazienti – potranno optare per gli altri medici disponibili nell’ambito territoriale (comprendente i comuni di Oristano, Santa Giusta e Palmas Arborea) o attendere l’entrata in servizio dei due nuovi medici vincitori della selezione per la titolarità nello stesso ambito.

Per avere maggiori informazioni in merito o per effettuare la scelta del nuovo medico sarà possibile rivolgersi all’Ufficio scelta e revoca della Asl 5 di Oristano, in via Carducci 41.

