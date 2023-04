Dopo diversi sopralluoghi della polizia locale e diverse richieste dei cittadini arrivate agli uffici comunali, a Santa Giusta stanno per arrivare nuovi parcheggi riservati solo ai disabili.

È tutto scritto in un’ordinanza dell’Ufficio tecnico, firmata dalla responsabile del servizio Emanuela Figus.

In tutto i nuovi stalli saranno dieci. Verranno realizzati nelle vie Manzoni, in prossimità della banca, e Grazia Deledda, a ridosso dell’ambulatorio medico. Uno poi in piazza Othoca, vicino all’ingresso del Comune. Un altro in prossimità della basilica. E ancora a ridosso della farmacia di via Giovanni XXIII. Poi nelle vie Ugone III, Raffaello, Padre Pio, Eleonora d’Arborea e Fermi. Come tutti gli spazi riservati alle persone con difficoltà motorie, i parcheggi saranno segnalati con la cartellonista ma anche su terra.

«In caso di mancata osservazione delle prescrizioni contenute nell’ordinanza - si legge nel documento - saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della strada».

