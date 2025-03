Un palcoscenico importante: il gruppo mini folk Mindizzu si è fatto conoscere durante la Sartiglia: per la prima volta sfilato hanno lungo il percorso di via Duomo ottenendo tanti applausi. Del resto si tratta di un gruppo insolito: è formato infatti da sole donne.

È stato fondato nel 2018 dalla maestra Giuliana Piras, figlia di Erminio Piras, storico ballerino che negli anni Settanta ha dato vita a gruppi folk per adulti e bambini. E ora questa eredità viene portata avanti dalla figlia Giuliana.

«Una caratteristica unica del gruppo è l'uso di costumi originali del passato indossati da alcune ballerine - racconta la maestra -. Alcuni risalgono al 1977 e appartenevano alle loro bisnonne». Dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia il gruppo ha visto l'uscita dei ballerini maschi, ma dal 2020 le giovani, ora quasi tutte adolescenti, hanno preso il testimone con grande energia».

Dal 2018, il gruppo Folk Mindizzu è accompagnato con passione all'organetto da Filippo Cominu. «Le ragazze - prosegue la maestra - con impegno e dedizione presentano coreografie tradizionali della danza campidanese, eseguendo con grazia e precisione quattro balli tipici: ballitu, passu torrau, sa danza e ballu campidanesu, tutti danzati con l'autenticità e l'entusiasmo che contraddistinguono questa realtà folk».

L'otto marzo il gruppo sarà ospite della dodicesima edizione di “Donne…In Canto”, un omaggio a Maria Carta che si terrà nell'auditorium San Domenico a Oristano. Molti altri eventi sono in programma, ma per ora il gruppo non anticipa nulla.

