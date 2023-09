La struttura per ospitare l’info point è stata già acquistata. Come è tutto pronto anche per organizzare la degustazione di prodotti tipici del territorio.

Il Comune di Santa Giusta però a oggi non sa se il prossimo 26 settembre nel paese lagunare ci sarà un’invasione di turisti.

Manca appena una settimana all’arrivo della Diadema, una delle navi da crociera più grandi in giro nel Mediterraneo, ma gli amministratori non hanno avuto nessuna risposta per quanto riguarda la proposta presentata per accogliere i vacanzieri che sbarcheranno al porto industriale.

L’assessore ai Lavori pubblici Pier Paolo Erbì, durante i vari incontri con l'Autorità portuale ha proposto l'accoglienza nel piazzale della basilica romanica con anche la visita all’interno, poi la degustazione di prodotti tipici e un info point per dare tutte le informazioni sul territorio. Ma anche l’esposizione di diversi fassonis con la presenza dei pescatori.

«Per ora però non c'è nessuna risposta concreta - dice Erbì - Ci rispondono in maniera sfuggente. Per noi sarebbe stata un’importante vetrina. La prossima volta ci organizzeremo in autonomia. Saremo noi a mettere a disposizione dei turisti che vogliono visitare il nostro paese dei pulmini all’uscita del porto».

