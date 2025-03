Il progetto si chiama “Conosciamoci” e ha l’obiettivo di sensibilizzare, educare e rafforzare il legame tra la comunità e i giovani. L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Santa Giusta ha organizzato due giornate formative e informative rivolte ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado. Il fine è quello di informare sul fenomeno del disagio giovanile e sull’importanza dell’educazione digitale, coinvolgendo attivamente ragazzi, insegnanti e genitori.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 2 aprile e giovedì 3 alle 17 nei locali dell’Open Space, in via Giovanni XXIII. Durante le due giornate, il giornalista, storyteller e documentarista Luca Pagliari guiderà gli incontri, utilizzando storie reali e video testimonianze per esplorare in profondità il ruolo degli adulti nell’educazione digitale. L’incontro si concentrerà sulle responsabilità e le criticità legate all’uso dei dispositivi tecnologici, offrendo un’occasione preziosa di riflessione collettiva sulle sfide educative contemporanee e sul ruolo centrale della famiglia e della scuola nel supportare i giovani in un contesto digitale in continua evoluzione.

La partecipazione è aperta a tutti. Come fa sapere il Comune, si tratta di un’importante opportunità per genitori, insegnanti e ragazzi di confrontarsi su temi cruciali per la crescita e il benessere emotivo delle nuove generazioni.

