Tante richieste, ecco perché il Comune di Santa Giusta ha deciso di aumentare l'offerta. Sono partiti i lavori per l'ampliamento dell'asilo nido comunale, quello che si trova dietro il municipio, in piazza Othoca.

Grazie ad un finanziamento di 480 mila euro, ottenuto dall'amministrazione nell'ambito del Pnrr, verrà realizzato un nuovo edificio adiacente. La fine dei lavori è prevista per ottobre 2025, salvo intoppi.

La struttura oggi può accogliere un massimo di 22 bambini, 16 divezzi e 6 lattanti. Poi l'offerta sarà raddoppiata.

«L'obiettivo è quello di potenziare l'offerta - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici e ai Servizi Sociali Pierpaolo Erbì - Quando la struttura sarà pronta potremo accontentare tutte le famiglie che oggi, per via delle tante richieste, sono costrette a raggiungere altre strutture vicine».

L'asilo nido comunale è stato inaugurato nel 2017, quando era sindaco Antonello Figus. Prima di allora non era mai esistito. Anche quello che sorgerà sarà un immobile all'avanguardia, moderno e con tutte le comodità per i più piccoli. L'organizzazione interna dell'asilo riprende il modello progettuale iniziale, tra blocchi chiusi per le aree di servizio e riposo, che rappresentano gli spazi più intimi e. protetti, e aree più ampie e aperte destinate al soggiorno, alle attività psicomotorie e ai pasti. Gli spazi destinati ai lattanti sono collegati da un percorso che attraversa le aree di gioco, riposo e servizio, senza costituire un vero e proprio corridoio chiuso, consentendo così di ospitare armadietti per i vestiti e contenitori per gli oggetti e giochi quotidiani.

Al termine di questo percorso si apre la zona gioco per semi-divezzi e divezzi, uno spazio comune per entrambe le fasce di età, che si estende dall'area terminale dell'asilo esistente, sul lato ovest, al nuovo edificio attraverso un ampio passaggio continuo.

