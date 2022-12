Per molti sarà un regalo sotto l’albero in occasione del Natale. Il Comune di Santa Giusta tende la mano ai cittadini che non riescono più a pagare le utenze domestiche, quindi le bollette dell’energia elettrica e dell’acqua.

Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso di due requisiti: la residenza nel Comune di Santa Giusta e un Isee non superiore a 15 mila euro.

L'istanza dovrà essere presentata preferibilmente per via telematica tramite mail entro e non oltre il prossimo 7 dicembre, esclusivamente con il modulo di domanda che è possibile scaricare dal sito istituzionale.

Come fanno sapere dal Comune guidato dal primo cittadino Andrea Casu, il richiedente deve essere residente nell'immobile a cui si riferiscono le spese. L’importo massimo erogato non potrà essere superiore alla spesa sostenuta per il pagamento delle utenze domestiche, i cui giustificativi devono essere allegati alla richiesta. Qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti a garantire la misura a tutti i richiedenti, i contributi saranno assegnati in base all'ordine di arrivo delle istanze.

Ma non solo. In presenza infatti di situazioni di particolare gravità, che si caratterizzano per un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il contributo erogato costituisce condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità, può essere prevista l’ammissione al beneficio, su proposta motivata formulata direttamente dal Servizio sociale del Comune.

L'amministrazione, per evitare spiacevoli inconvenienti, fa sapere che effettuerà controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e le spese effettivamente sostenute, per un minimo del 5% delle domande pervenute. Per dare una mano alle famiglie il Comune ha stanziato 51mila euro.

