Buone notizie per le famiglie del paese con bambini piccoli. L’asilo nido di Santa Giusta, in via Darsena, inaugurato a settembre del 2017 e realizzato grazie a 300mila euro finanziati da un bando regionale del 2009, verrà ampliato. Tutto questo sarà possibile grazie ai 480mila euro finanziati recentemente dal ministero dell’Istruzione. Risorse che fanno parte dei complessivi 19 milioni di euro assegnati alla Sardegna.

L'obiettivo è quello di ampliare concretamente i posti disponibili in tutta l’Isola offrendo un supporto concreto alle famiglie e incrementando l’accessibilità alla prima struttura educativa. «Si tratta di un’ottima notizia - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Erbì - Un modo per dare una mano alle famiglie che attualmente non hanno trovato posto nel nido comunale del paese. Con l’ampliamento della struttura ci saranno tanti posti in più. Una volta che i soldi saranno nelle nostre casse ci metteremo al lavoro, tra bando e assegnazione dell'intervento».

L'asilo, che da anni funziona a pieno regime ospitando 22 bambini, è già caratterizzato da ampi spazi interni realizzati e arredati a misura di bambino e da un'ampia zona esterna. Ora diventerà ancora più grande.

