L'estate è appena iniziata e i vandali si sono già fatti vivi. Nel litorale di Sa Roca Tunda, territorio di San Vero Milis, un parcometro è stato danneggiato. Esattamente, è stato manomesso il contactless, il dispositivo che permette il pagamento. Un fenomeno che lo scorso anno si è protratto per tutta la stagione.

Sull'episodio è intervenuto anche il Comune, guidato dal neo sindaco Giuseppe Vacca: «Il danneggiamento di un parchimetro è un atto grave che non può essere minimizzato né tollerato», si legge in una nota, «come Amministrazione riteniamo fondamentale affrontare in modo responsabile la gestione degli stalli blu, con l’obiettivo di bilanciare le esigenze di residenti, proprietari e turisti. Eventuali dissensi o perplessità non possono mai tradursi in azioni illegittime. Il confronto, anche acceso, deve sempre svolgersi nel rispetto delle regole e della civile convivenza. I proventi derivanti dalla gestione degli stalli costituiscono una risorsa significativa, talvolta strategica, se inserita adeguatamente all'interno della programmazione di bilancio e delle politiche di valorizzazione del territorio, a beneficio sia dei residenti che del sistema turistico. L'amministrazione conferma la propria disponibilità al dialogo con i cittadini, a condizione che avvenga in un clima civile e costruttivo. Il Comune resta aperto e il sindaco, insieme ai consiglieri di Progetto San Vero, è a disposizione della comunità».

Per la nuova Giunta, l'inizio in Comune non è semplice. Tantissime le problematiche che devono affrontare in vista della stagione estiva appena iniziata. Tra questi, quelli legati proprio ai parcheggi a pagamento. Tra vacanzieri che non sanno dove parcheggiare l'auto e residenti che pagano il pass e si chiedono dove devono parcheggiare i parenti e gli amici che vengono a trovarli.



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