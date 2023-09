Una nuova vita prima del crollo. A San Vero Milis sta per arrivare l’Accademia di Belle Arti di Firenze per studiare i ruderi del paese e presentare un progetto di restauro e valorizzazione dell’abitato, anche a fini ricettivi.

Venerdì sarà presente Claudio Rocca, direttore dell’Accademia toscana, per una ricognizione che durerà tre giorni. Assieme ai tecnici del Comune mapperà il territorio per capire dove bisogna intervenire e come. Poi, la prossima primavera, saranno qui gli studenti per elaborare sul campo una proposta progettuale di recupero edilizio.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi tedeschi ha siglato l’accordo con con l’Accademia di Belle Arti di Firenze alcuni mesi fa. Il progetto era sbarcato in Consiglio comunale. A San Vero Milis sono tante le case segnate dal tempo, pericolose e non belle da vedere. Da qui l’idea di recuperare ciò che può avere una nuova vita.

