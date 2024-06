Fiumi di birra, ma non solo: in arrivo tanta musica grazie alla presenza di diversi dj, buon cibo, animazione e tanto divertimento a pochi metri dal mare cristallino del Sinis. Nel lungomare di Putzu Idu sta per arrivare l’evento della stagione più atteso dagli appassionati del territorio: si tratta di “Strade di Birra”, organizzato dall’associazione Hop Taste and Friends, un viaggio attraverso gli stand delle eccellenze birrarie della Sardegna e non solo.

L’appuntamento, che ogni anno attura tantissimi giovani, è a partire da venerdì 21 e fino a domenica 23 giugno. Come sempre tanta attenzione per la natura: i bicchieri ufficiali dell’evento saranno riutilizzabili e riciclabili al 100%, un modo per sensibilizzare il pubblico al rispetto dell’ambiente.

