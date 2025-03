Gli amici della Santerunners non lo hanno mai dimenticato. E, a distanza di un anno dal tragico incidente in campagna, vogliono ricordare tutti insieme Gianni Dessì con una giornata di sport, una delle sue grandi passioni. Domenica prossima San Vero Milis ospiterà il “primo memorial Gianni Dessì”: una gara non competitiva di dieci chilometri e la camminata ecologica. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Santerunners, di cui Dessì era socio, con il patrocinio del Comune e dell’Avis, la collaborazione di Pro Loco e Avs e il sostegno di tanti sponsor privati.

La partenza della corsa è alle 10.30 in via Su Cunzau mannu, subito dopo il via per la camminata ecologica; ci si può iscrivere inviando una mail a santerunners@gmail.com oppure wathapps al 3491771796.

