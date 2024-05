Il contenitore è una barca vecchia, anche questa abbandonata da tempo. Dentro c’è di tutto e di più: sedie di plastica rotte, tantissimi elettrodomestici tra cui un televisore, un forno a microonde e uno scaldabagno. Poi cassette di polistirolo, reti metalliche, materassi, resti di edilizia e persino una bicicletta da bambino. Non mancano le buste con dentro cibo ormai in putrefazione.

Una cartolina non bella da vedere. Dove? A Su Pallosu, luogo simbolo del degrado di tutta la marina di San Vero Milis. Almeno per ora. Lungo la costa sanverese quest'anno non solo mare cristallino e panorami mozzafiato: i turisti che stanno raggiungendo la marina per godersi il primo sole della stagione si trovano davanti anche un altro spettacolo, meno piacevole però.

Da Su Pallosu a Sa Rocca Tunda, senza dimenticare Putzu Idu e S'Arena Scoada, ci sono enormi cumuli di rifiuti. Bombe ecologiche a cielo aperto che in queste ore sono apparse anche sui social: chi passa da quelle parti fotografa e posta nei vari canali chiedendo al Comune di San Vero Milis di eliminare quanto prima tutto ciò che è stato abbandonato. E non mancano le critiche agli incivili di turno che di certo non fanno fare bella figura al territorio.

© Riproduzione riservata