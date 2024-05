Finita la diatriba torna la tradizionale sagra dal titolo “Sapori e Profumi di mare” che ogni anno a Putzu Idu attira tantissime persone, soprattutto i primi turisti presenti lungo la costa del Sinis. La regia dell’organizzazione è affidata alla Pro Loco: si tratta del primo evento promosso dal nuovo direttivo guidato dal presidente dell'associazione Francesca Massa. L’appuntamento è per domenica 26 maggio nel lungomare di Putzu Idu. Alle 11 è prevista l’apertura dei vari stand che partecipano alla manifestazione, a partire dalle 12,30 invece inizierà la degustazione di varie pietanze a base di pesce. Dalle 16,30 balli sardi con Silvano Fadda.

Lo scorso anno l’evento non è andato in scena a causa di problemi tra la Pro Loco e il Comune di San Vero Milis. Quest’ultimo non aveva dato l’autorizzazione alla realizzazione della manifestazione per problemi legati al Piano di sicurezza che negli uffici comunali non era mai arrivato. Così aveva sostenuto il sindaco Luigi Tedeschi. Inizialmente la sagra era stata rinviata, poi invece annullata del tutto. Alcuni mesi dopo l'intero direttivo si era dimesso. Poi a novembre scorso ci sono state le nuove elezioni e la nomina del nuovo presente Francesca Massa. E ora il primo evento ufficiale.

