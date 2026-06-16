Mare cristallino ma anche viti, bulloni e parti metalliche deteriorate, materiale che costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica dei bambini, delle famiglie e in generale dei bagnanti che transitano in quel tratto. Senza dimenticare lo spreco di denaro pubblico.

La spiaggia di Sa Marigosa, nella marina di San Vero Milis, è pericolosa e necessita di una bonifica urgente: in spiaggia sono presenti parti del molo realizzato tempo fa, ormai in disuso e deteriorato. La richiesta avanzata alla nuova Giunta (che ancora si deve insediare) guidata dal neo sindaco Giuseppe Vacca, è stata messa nero su bianco dal consigliere della minoranza Andrea Atzori che ieri ha presentato un'interrogazione.

«Premesso che il molo realizzato con il progetto di riqualificazione di Sa Marigosa con adeguamento di punto di sbarco del pesce e valorizzazione turistica dell'area, per complessivi 120 mila euro, 90 mila euro arrivati dal Flag e altri 30 mila euro a carico dell'Istituto Zooprofilattico, è stato danneggiato dal mare nel dicembre 2024 – si legge nel documento – in data 13 giugno 2026 diversi bagnanti hanno segnalato e documentato allo scrivente che, nei pressi del medesimo molo, risultano presenti in acqua e lungo l'arenile materiali pericolosi. Ecco perché si interroga se l'amministrazione comunale sia a conoscenza della situazione, se siano stati effettuati sopralluoghi o verifiche tecniche sull'area interessata, se non ritenga opportuno, d'intesa con la Capitaneria di Porto di Oristano e gli altri enti eventualmente competenti, provvedere con urgenza alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area. E poi quali siano i tempi previsti per l'esecuzione degli eventuali interventi necessari».

Andrea Atzori chiede una risposta scritta e la discussione della presente interrogazione nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

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