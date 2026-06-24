Tantissime persone, ma anche forti applausi e qualche lacrima per l'emozione. San Vero Milis grande festa per l'insediamento del nuovo Consiglio comunale, presieduto dal neo sindaco Giuseppe Vacca.

Una volta indossata la fascia tricolore, con l'aiuto del segretario comunale Sandro Murana, il primo cittadino ha presentato la sua Giunta. Poi ha annunciato tutte le deleghe affidate anche ai consiglieri.

«Queste deleghe sono state distribuite perché il nostro è stato un lavoro collegiale e vogliamo continuare a governare in questo modo - ha dichiarato Giuseppe Vacca - Questo per noi è un momento solenne, stiamo iniziando la legislatura. Speriamo di fare bene per tutta la cittadinanza sanverese e chiediamo l'aiuto di tutti, perché siamo una comunità e in una comunità ci si aiuta a vicenda. Noi siamo qui per lavorare con tutto il Consiglio comunale, ma anche con tutti i cittadini».

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