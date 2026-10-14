Un investimento da 70mila euro per tutelare, valorizzare e rendere maggiormente fruibile il sito Grutta de Is Caobus – Scaba Cresia, patrimonio carsico e speleologico del territorio. La giunta comunale di Morgongiori l’8 ottobre 2026 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) dell’intervento, che punta a coniugare la salvaguardia di un’area di interesse naturalistico e speleologico con una fruizione sostenibile, nel rispetto delle caratteristiche del sito.

L’opera dispone di un finanziamento regionale di 60mila euro, integrato da un cofinanziamento comunale di 10mila euro. Le risorse regionali sono state assegnate nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio carsico e speleologico.

Il contributo destinato a Morgongiori si inserisce nel percorso avviato dalla Regione per sostenere i Comuni impegnati nella salvaguardia delle grotte e delle aree carsiche dell’Isola.

Nel dettaglio, il progetto prevede un importo di 32.390,11 euro per i lavori a base d’asta, ai quali si aggiungono 904,01 euro per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Il totale previsto per l’esecuzione dei lavori ammonta pertanto a 33.294,12 euro. Proprio la previsione di indagini scientifiche si inserisce nel quadro delle attività connesse alla conoscenza e alla tutela del patrimonio carsico e speleologico.

Un passaggio significativo dell’iter amministrativo è rappresentato dall’autorizzazione rilasciata il 22 settembre 2026 dalla Soprintendenza Archeologica per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

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