Sono già oltre 200 le richieste di passaporto presentate nell’ufficio postale di via Piave dall’attivazione del servizio. Un dato che colloca Terralba al primo posto tra i comuni della provincia di Oristano con meno di 15mila abitanti per numero di istanze effettuate allo sportello.

Nella speciale graduatoria provinciale il centro del Terralbese precede Ghilarza, che registra 92 richieste, e Bosa, dove le domande presentate negli uffici postali sono state 86. Numeri che confermano l’apprezzamento dei cittadini per un servizio che consente di avviare l’iter per il rilascio del passaporto direttamente nel proprio comune, evitando spostamenti verso le sedi della Questura.

La procedura è semplice. Negli uffici postali abilitati alla prenotazione da remoto è necessario fissare un appuntamento attraverso il sito di Poste Italiane o tramite l’app dedicata. Nelle altre sedi abilitate è sufficiente presentarsi allo sportello con un documento d’identità valido, il codice fiscale e due fotografie. L’operatore acquisisce anche le impronte digitali e completa la pratica. Restano a carico del cittadino i costi previsti dal Ministero: il bollettino da 42,50 euro, la marca da bollo da 73,50 euro e il corrispettivo per il servizio.

I risultati ottenuti si inseriscono nel quadro del progetto Polis, ormai in fase conclusiva. In provincia di Oristano sono già stati ristrutturati e rinnovati 73 uffici postali e, entro la fine dell’anno, è previsto il completamento degli interventi in tutte le 76 sedi operative dei comuni sotto i 15mila abitanti coinvolti nell’iniziativa.

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