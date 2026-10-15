Una palestra chiusa da tre anni e un parcheggio che potrebbe diventare un campo sportivo polifunzionale. La minoranza consiliare torna sul caso della scuola primaria di via Bellini e, con un’interrogazione, primo firmatario Umberto Marcoli, chiede al Comune di chiarire il futuro della struttura e valutare una soluzione alternativa per gli alunni.

La palestra dell’Istituto comprensivo 1 e 2, ricordano i consiglieri di centrosinistra, è inagibile dopo le verifiche sulla staticità e sulla sicurezza antisismica. Nel frattempo, i bambini possono utilizzare soltanto una piccola aula adibita a palestrina, «la stessa utilizzata mezzo secolo fa», e uno spazio esterno fruibile solo quando il tempo lo permette.

La questione era già stata sollevata nel luglio 2022, quando i consiglieri avevano chiesto di partecipare al bando Pnrr per la riqualificazione delle palestre scolastiche. Allora, ricordano, l’allora assessore ai Lavori pubblici aveva indicato la mancanza del certificato antisismico come ostacolo. «A distanza di oltre tre anni, la situazione risulta immutata», contestano i firmatari.

La proposta è restituire alla scuola l’area oggi adibita a parcheggio, sottratta durante l’emergenza del mercato, trasformandola in «uno spazio verde con alcuni parcheggi riservati alla scuola e un campo sportivo polifunzionale».

Al sindaco e all’assessore competente chiedono aggiornamenti sulle verifiche antisismiche, sui tempi degli interventi e sui nuovi finanziamenti disponibili. Tra le domande anche perché, in tre anni, non sia stata individuata «alcuna soluzione alternativa adeguata».

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