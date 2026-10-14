Presto tornerà a scandire il tempo della città, uno dei simboli più cari alla comunità. Sono infatti in fase di completamento gli interventi di ripristino dell' Orologio Civico, storico punto di riferimento del centro urbano, fermo da tempo e ora avviato verso una nuova stagione grazie ai lavori promossi dall'Amministrazione comunale. Il recupero dell'antico meccanismo rappresenta un intervento dal forte valore identitario e culturale, volto a ripristinare alla città un elemento che per generazioni ha accompagnato la vita quotidiana dei bosani. Al progetto di restauro, oltre al Comune, ha contribuito in questa fase anche la Pro Loco Melkiorre Melis Bosa, grazie alle donazioni raccolte negli anni tra cittadini, visitatori e tanti estimatori che continuano a portare Bosa nel cuore. La collaborazione tra istituzioni e associazionismo locale ha consentito di sostenere un'opera in attesa dalla comunità, che potrà presto rivedere in funzione l'orologio e ascoltare nuovamente i suoi rintocchi. L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino, con l'obiettivo di conservare e tramandare i simboli che raccontano l'identità del territorio. L'inaugurazione ufficiale dell'Orologio Civico restaurato si terrà al termine dei lavori. Dovranno essere ora comunicati data, orari e modalità della cerimonia che segnerà la riconsegna alla città di uno dei suoi emblemi più rappresentativi.

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