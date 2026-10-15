Grazie alle nuove attrezzature, gli studenti potranno sviluppare attività scientifiche innovative, approfondendo temi di grande attualità come il cambiamento climatico, il riscaldamento globale, la tutela dell'ambiente e il monitoraggio dei dati meteorologici del territorio. A Nurachi, nel plesso scolastico di recente costruzione, è stata inaugurata una nuova stazione metereologica con annessa webcam panoramica, alla presenza dei docenti e degli studenti che saranno protagonisti di questo importante progetto educativo.

L'iniziativa rientra nei finanziamenti ministeriali destinati al potenziamento delle attività educative e rappresenta un'opportunità concreta per arricchire il percorso formativo dei nostri ragazzi attraverso l'osservazione diretta e l'analisi dei fenomeni atmosferici. Ma il progetto non è riservato solo alla scuola: tutti i cittadini potranno consultare in tempo reale le previsioni meteorologiche e le statistiche climatiche di Nurachi. I dati sono disponibili attraverso la home page del sito istituzionale del Comune di Nurachi. Un'iniziativa, come fanno sapere dal Comune, che unisce tecnologia, educazione e consapevolezza ambientale, mettendo a disposizione della comunità uno strumento utile per conoscere meglio il nostro territorio e i cambiamenti che lo interessano ogni giorno.

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