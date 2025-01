A San Vero Milis verrà ricordata ancora una volta la tragedia del 16 gennaio del 1946, quando in paese scoppiò un residuo bellico che provocò dodici vittime tra cui cinque bambini piccoli che in quel momento giocavano proprio in via Armando Diaz. Il Comune organizza una giornata per non dimenticare quella triste vicenda che colpì l'intera comunità.

Giovedì 16 gennaio sono in programma diverse iniziative. Si inizierà alle 10,45. L'appuntamento è in Comune. I cittadini in corteo raggiungeranno il monumento di via Armando Diaz. Alle 11 è prevista la cerimonia di commemorazione; alle 11,45 un omaggio al giudice Cosimo Orrù, medaglia d'oro della Resistenza, presso la casa natale. Alle 12 invece ci sarà la consegna della Costituzione Italiana e dello Statuto della Regione Sardegna ai ragazzi delle prime classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di San Vero Milis, presso l'Aula consiliare.

