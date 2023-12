Per gli appassionati di archeologia sarà sicuramente un regalo di Natale inaspettato. Porte aperte al sito di S’Urachi, nel territorio di San Vero Milis, località Su Padru. Venerdì 15 dicembre, alle 15,30, la Soprintendenza archeologica organizza un incontro per raccontare ai presenti le diverse attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico che, insieme all'amministrazione comunale, l’Ente porta avanti da tempo.

Gli archeologi sveleranno anche alcuni risultati della campagna di scavo archeologico e restauro recentemente conclusa sul sito. Poi si cambia luogo, tutti al museo civico dove sarà possibile vedere in anteprima, alcuni dei reperti archeologici che andranno a comporre l'esposizione museale in corso di allestimento. Sarà presente il primo cittadino di San Vero Milis Luigi Tedeschi, la soprintendente Monica Stochino e gli archeologi Maura Vargiu e Alfonso Stiglitz, quest’ultimo per anni responsabile scientifico dello scavo di S’Urachi. L'evento rientra nell'ambito delle "Aperture straordinarie".

Lo studio del sito, finanziato dalla Brown University e dall'amministrazione comunale di San Vero Milis, è iniziato nel 2012. In quello che secondo gli esperti risulta essere uno dei maggiori monumenti nuragici dell’Isola, ogni estate lavora una squadra internazionale di docenti provenienti dagli Stati Uniti e dalla Sardegna. L’obiettivo è sempre quello di trovare informazioni per raccontare chi abitava in quel preciso punto.

