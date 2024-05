Il Comune di San Vero Milis scende in campo per permettere ai cittadini di rimanere informati su varie patologie. Nell’ambito dell’iniziativa “Il mese della prevenzione”, per tutto maggio l’assessorato ai Servizi Sociali e Cultura, in collaborazione con le associazioni Avis, Il Giardino di Lu, l’associazione Nazionale Vigili del Fuoco, l’Area ex esposti amianto, Lilt e Medicina democratica, organizza una serie di incontri di informazione.

Si affronteranno i temi della prevenzione, diagnosi precoce e cura con un’attenzione particolare alle malattie ginecologiche e al melanoma. Si parlerà di sicurezza sul lavoro e delle conseguenze di una sovraesposizione a sostanze pericolose o nocive disperse nell’ambiente.

Si comincia l’8 con la “Giornata mondiale sul tumore ovarico”: un monumento del paese verrà illuminato per fare luce sulla problematica. Come anche il 12, per ricordare invece il problema della fibromialgia”. Il 15 maggio, alle 19, nell’aula consiliare, si parlerà di prevenzione e informazione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro. Intervengono Francesco Carta di Medicina Democratica, Giampaolo Lilliu di Area ex esposti amianto Sardegna e Antonio Ippolito dell’associazione Nazionale Vigili del Fuoco, sezione Oristano. Ma ci saranno anche gli alunni della scuola secondaria del paese.

Il 18, alle 18,30, sempre in Comune, si parlerà di infezioni da virus Hpv. Terrà la conferenza Antonio Macciò, professore ordinario di ginecologia e ostetricia dell’Università degli studi di Cagliari e direttore di ginecologia oncologica all'ospedale oncologico Businco Cagliari. Questo in collaborazione con l’Avis, sezione di San Vero, e Il giardino di Lu.

Il 24 maggio una giornata di screening per la prevenzione del melanoma in collaborazione con la Lilt e l'Avis di San Vero Milis.

