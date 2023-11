Gli obiettivi sono diversi: rendere partecipe i cittadini, respirare aria di Natale nelle vie del paese ma anche far lavorare le attività commerciali. I cittadini si preparano anche questa volta a partecipare all’evento "San Vero, Natale in Bidda”, giunto ormai alla IV edizione.

Il concorso prevede l'allestimento di presepi o anche decorazioni a tema natalizio negli spazi esterni, o ben visibili dall'esterno, delle proprie abitazioni, esercizi commerciali, spazi pubblici e piazze.

L'amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Luigi Tedeschi invia tutti coloro che vivono ed operano nel centro urbano e nella marina a decorare e rendere colorate le vie in segno di augurio e vicinanza ai propri concittadini, con la speranza di essere tutti in buona salute e con l'attenzione anche all'economia del nostro paese. Ma non solo. Spazio anche alla solidarietà: il Comune infatti ha deciso di mettere in palio tre premi che saranno dei buoni da spendere nelle attività sanveresi. Per aderire all’iniziativa la domanda dovrà essere consegnata entro le 12 del giorno 13 dicembre. I moduli di adesione e i criteri di partecipazione e votazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune ma anche nella biblioteca comunale.

