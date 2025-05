La delibera di Giunta per istituire le aree a pagamento in tutte le borgate marine di San Vero milis è stata già approvata, manca però ancora il parere della Regione sul trasferimento e sospensione delle terre a uso civico per adibirle appunto a parcheggi. Nell’ultimo Consiglio comunale, ieri sera, il documento è stato approvato ma poiché mancava la maggioranza qualificata (i due terzi dei consiglieri), indispensabile perché si tratta di una sospensione, il punto all’ordine del giorno dovrà tornare in Aula. Della minoranza due hanno votato contro e due si sono astenuti. Della maggioranza invece erano in otto. In sostanza, come fanno sapere dal Comune, mancava lo 0,66. Sempre durante il Consiglio comunale di mercoledì sera il primo cittadino Luigi Tedeschi ha risposto all'interrogazione presentata tempo fa dai consiglieri Salvatore Pinna e Massimo Ninu sullo stato di degrado lungo la costa. Tedeschi: "Per la pulizia delle borgate marine oltre all'attività dei nostri operai ogni anno ci avvaliamo di una ditta che si occupa della pulizia dell'arenile e delle aree verdi. La gara per il 2025, per un valore di 110 mila euro, è in corso e la ditta che vincerà inizierà appena concluso l'iter di aggiudicazione". Sullo scivolo di Mandriola, ora inagibile e interdetto all'uso, Tedeschi promette: "Sarà oggetto di un'accurata pulizia e del posizionamento di una corsia di lancio per i natanti". Anche lo scivolo di Sa Marigosa non è agibile: "Presto - ha detto Tedeschi - sarà oggetto di lavori di ripristino". Sull'invasione del campeggio abusivo il primo cittadino ha fatto sapere che il Comune realizzerà un'area sosta a Sa Marigosa.

