Dopo quasi un anno di disagi nelle borgate marine di Mandriola, Sa Rocca Tunda, S'Arena Scoada, Putzu Idu e Su Pallosu, l'acqua da oggi è nuovamente potabile. É tutto scritto in un'ordinanza firmata dal sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi.

Una buona notizia per i residenti dei litorali, per le tante attività commerciali del territorio e per i tanti turisti in affitto nelle case vacanza della zona. Il divieto dell'uso dell'acqua per scopi alimentari era in vigore dal 30 luglio 2020. Durante l'anno, però, il Comune ha portato avanti tanti interventi di manutenzione degli impianti come la sostituzione di saracinesche e pompe sommerse per l'estrazione delle acque. Ma anche la sanificazione periodica delle vasche di accumulo degli acquedotti comunali. Sono stati anche adeguati gli impianti elettrici.

"Lo scorso sette giugno sono stati effettuati i prelievi ed i successivi esami di controlli e verifica per la salubrità dell'acqua hanno evidenziato il rientro nella norma dei parametri” - ha scritto Tedeschi nell'ordinanza comunale. Per questo da ieri è cessato quindi il pericolo per la salute pubblica. Sempre nel documento si legge inoltre che è meglio comunque limitare l’assunzione diretta dell'acqua, soprattutto da parte di chi deve seguire una dieta povera di sodio.

